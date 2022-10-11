"А что там Путин? Что говорит га**он е**ный?": ГУР перехватила красноречивый рассказ оккупантов на Херсонском направлении

Российские оккупанты в окружении украинских военных на Херсонском направлении. Россияне жалуются, что они были отброшены на 15 километров назад.

Оккупантов на Херсонском направлении отбросили на 15 километров назад. Россияне оказались в окружении украинских военных.

Об этом свидетельствует разговор оккупантов, который перехватила украинская разведка.

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По словам одного из оккупантов, у него все хорошо, хотя ему с другими военными преступниками РФ приходится отступать, потому что получили "по зубам" от ВСУ. Россияне в окружении украинской армии.

“А что там Путин? Какие новости? Что говорит, га**он е**ный? Говорит, что пацанов готовят много. Сейчас их будут потихоньку отправлять. К нам уже приехали. Их вообще на**й не готовили к войне”, — говорит один из российских оккупантов.

Также он добавил, что его с подразделением отбросили в поселок Давидов Брод. Там они готовят позиции, но за ночь пришлось делать уже вторую, поскольку украинцы кроют их артиллерией.

Напомним, что Иран покупает некоторые компоненты к своим дронам-камикадзе у других стран.

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