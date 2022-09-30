"А что же это будет": Кулеба рассказал, как реагировали партнеры на попытки аннексии территорий Украины

Три недели назад некоторые украинские партнеры не понимали, как себя вести, если Россия попытается аннексировать украинские территории и объявит мобилизацию.

Украинские дипломаты провели с политиками переговоры и достигли понимания в том, что делать из-за эскалации конфликта.

Об этом 30 сентября в эфире телемарафона сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Три недели назад были некоторые партнеры, которые говорили: "нет, а что же это будет, куда это приведет, что с этим делать". Была проведена, как мы это называем в дипломатии разъяснительная работа и по состоянию на конец прошлой недели мы имели консенсус среди всех наших ключевых партнеров и друзей о том, что чтобы не сделала Россия — это не будет иметь никакого значения и это не ограничивает Украину ни в каких действиях. И те официальные заявления, которые раздаются — это и есть результаты проделанной работы", — пояснил Кулеба.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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