"А где деньги за погибших?": российский правозащитник рассказал о недовольстве в России

"А где деньги за погибших?": российский правозащитник рассказал о недовольстве в России

Уже через некоторое время россияне будут осознавать, что им врут о реальной ситуации в стране.

Очень скоро у населения РФ может возникнуть недовольство из-за экономических проблем.

Об этом в эфире телеканала Freedom 30 мая сказал российский правозащитник Майк Фейгин.

"Пока россияне еще не почувствовали разницы между телевизионной картинкой и реальной жизнью. Но уже сейчас возникают пробелы. И с каждым днем их все больше. Идет время, побед нет, а трупы едут домой. Российская армия по сути уничтожается, их бросают в бой, а они — горят. И тут нужно подождать, когда среди россиян возникнет недовольство. Мол, а где деньги за погибших? А почему погибло так много военных? Что происходит с экономикой, где наши пенсии? Для этого нужно еще время, потому что три месяца — это небольшой срок", – сказал Фейгин.

Напомним, НАТО может размещать своих военных в восточной Европе, поскольку Россия нарушила договор с Альянсом. В договоренностях с 1997 года речь шла о том, что РФ не будет нападать на соседние государства и проводить консультации с НАТО.

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