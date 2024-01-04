"А из чего вы взяли, что они хуже": командиры 3 ОШБр – о стереотипе по поводу плохого обеспечения армии РФ

Командиры 3 ОШБр призвали не верить басням о "чмобиках", ведь в целом армия РФ – это серьезный противник.

Командиры батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ опровергли распространенный стереотип, что россияне воюют чуть ли не ржавыми автоматами и имеют плохое снаряжение.

Об этом украинские защитники заявили в выпуске программы "Движ", опубликованной пресс-службой 3 ОШБр.

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На вопрос из зала о том, чем хуже российское снаряжение, командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег Романов (Ромаха) ответил, а почему зритель решил, что оно хуже.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОМБр Петр Горбатенко на псевдо "Ролло" добавил, что российская армия возможно даже лучше украинской в вопросах оружия и снаряжения.

"Росийская армия ничем не хуже украинской и даже лучше. Лучше оснащена технически, больше техники, лучшее оружие и снаряжение, чем у украинской. Из чего вы взяли, что они хуже? Это, знаете, даже унижение какое-то получается наше. Типа: "А х**и вы сражаетесь с л*хами и ничего не можете сделать?" А потому что они сильнее, это объективно", — заявил "Ролло".

Он добавил также, что в России государственные программы по обеспечению потребностей армии лучше, чем в Украине.

"У них лучше снаряжение, и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. Не нужно недооценивать противника. Это очень серьезный противник, серьезнее большинства армий мира. А отношение к ним, как к л*хам, показывает нас такими", — подытожил Горбатенко.

Ранее Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

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