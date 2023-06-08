"А как давно по Львову прилетало?" – Игнат прокомментировал возможность открытия аэропорта

Игнат объяснил, что после открытия гражданского аэропорта его могут обстрелять российские террористы.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал возможность открытия Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. Он подчеркнул, что после этого россияне могут обстрелять его, а у ВСУ нет возможности его прикрыть ПВО из-за ограниченных ресурсов.

Об этом 8 июня он сказал в эфире телемарафона.

Юрий Игнат подчеркнул, что российские террористы обстреливают крупные города на западе Украины, поэтому аэропорт может оказаться под ракетным ударом или его попытаются атаковать иранскими дронами.

"Как давно по Львову прилетали "шахеды", или крылатые ракеты, или по Тернополю, или по Хмельницкому? Я думаю, ответ в этом. Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то они будут в нем видеть потенциальную цель, которая может поставлять западное вооружение", - сказал он.

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что у Украины сейчас недостаточно систем ПВО, которые могли бы надежно прикрыть гражданские аэропорты. Он добавил, что сейчас приоритет – это военные аэродромы.

"Мы видели аэродром "Кропивницкий" на прошлой неделе. А еще перед тем аэродром "Староконстантинов". Враг будет бить туда. Поэтому вопрос аэродромов важен, но надо их чем-то защищать. Системы, которые мы получаем от партнеров, не в достаточном количестве сегодня в государстве. А защищать нам есть что. Это объекты критической инфраструктуры, гидротехнические сооружения. Нужно обеспечивать мощную защиту аэродромов", - сказал Игнат.

Напомним, ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о возможности открытия львовского аэропорта.

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