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"А как нас есть****ть — это нормально!": жительница Брянщины радуется ударам БпЛА по Московской области
Россиянка считает, что в центральных регионах тоже должны бояться.
ГУР обнародовало перехваченный разговор между россиянами, в котором жительница Брянщины злорадствует из-за ударов дронов по Московской области. Да, россиянка возмущена, что жители столичного региона считают себя избранными и не знают страха. Мол, пусть и они переживут то, что переживают в приграничных с Украиной районах.
Кадры обнародовало Главное управление разведки МО Украины.
В разговоре женщина говорит о том, что над всей Россией вроде бы "сбили" 338 БпЛА. В частности, 39 дронов — над Брянщиной. Считай, говорит над каждой областью.
"Теперь москвичи требуют, чтобы их х ****ли этим "Орешником", значит, самым знаменитым нашим ... А я прочитала, сижу и думаю: правильно! Как нас есть***ь, нормально. А как, бл**ь, Московскую область, значит все, п****ц, бл**ь. Капец. Убили все там. ”, — говорит женщина.
Жительница Брянщины убеждена, что жители столичного региона также должны ощутить на себе войну.
"А то смотри, какие они особенные! Полезные. Живут, б***ь, и не знают ни страха, ничего не знают. Пусть хоть немного побоятся", — радуется она.
Обиженная добавляет, что жители пограничных городов живут "на пороховой бочке". Зато москвичи совсем ох***ши.
Ранее речь шла о том, что РФ планирует завершить "украинский вопрос" к 2026 году, иначе Москва никогда не сможет догнать уровень США и Китая.