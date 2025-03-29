"А как нас есть****ть — это нормально!": жительница Брянщины радуется ударам БпЛА по Московской области

Перехват ГУР / © ГУР Минобороны

Реклама

ГУР обнародовало перехваченный разговор между россиянами, в котором жительница Брянщины злорадствует из-за ударов дронов по Московской области. Да, россиянка возмущена, что жители столичного региона считают себя избранными и не знают страха. Мол, пусть и они переживут то, что переживают в приграничных с Украиной районах.

Кадры обнародовало Главное управление разведки МО Украины.

Дата публикации 20:23, 29.03.25 Количество просмотров 12 ГУР перехватило разговор жителей Брянщины, радующихся ударам дронов по Московской области

В разговоре женщина говорит о том, что над всей Россией вроде бы "сбили" 338 БпЛА. В частности, 39 дронов — над Брянщиной. Считай, говорит над каждой областью.

Реклама

"Теперь москвичи требуют, чтобы их х ****ли этим "Орешником", значит, самым знаменитым нашим ... А я прочитала, сижу и думаю: правильно! Как нас есть***ь, нормально. А как, бл**ь, Московскую область, значит все, п****ц, бл**ь. Капец. Убили все там. ”, — говорит женщина.

Жительница Брянщины убеждена, что жители столичного региона также должны ощутить на себе войну.

"А то смотри, какие они особенные! Полезные. Живут, б***ь, и не знают ни страха, ничего не знают. Пусть хоть немного побоятся", — радуется она.

Обиженная добавляет, что жители пограничных городов живут "на пороховой бочке". Зато москвичи совсем ох***ши.

Ранее речь шла о том, что РФ планирует завершить "украинский вопрос" к 2026 году, иначе Москва никогда не сможет догнать уровень США и Китая.