"А котенка можно взять с собой?": из-под Угледара эвакуировали последнего ребенка – трогательное видео

В селе Богоявленка Донецкой области, расположенном примерно в 15-20 км до линии столкновения, отряд полиции "Белые ангелы" вместе с мамой эвакуировали последнего ребенка — 9-летнюю девочку. Ее отец погиб от вражеского снаряда.

Видео спасения ребенка опубликовала пресс-служба МВД Украины.

Когда полицейские приехали забрать ребенка, она спросила: "А котенка можно взять с собой?". Забрать животное конечно же разрешают, девочку вместе с мамой отвезли в безопасное место.

Как рассказал в. о. начальника полиции г. Угледар Артур Марянян, полицейские систематически приезжали к этой семье, проводили с ней беседы и настраивали их на то, что необходимо эвакуироваться для сохранения жизни. Село систематически обстреливается.

"Это последний ребенок, которого мы эвакуируем с территории обслуживания. За время нашей работы эвакуировано уже около 20 детей и 50 гражданских граждан", — рассказал он.

Суйчас детей в Богоявленке не осталось, их эвакуировала полиция. Однако в других населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация, находятся еще четыре ребенка – в Авдеевке, Красногоровке и Керамике.

Полицейские разыскивают детей вместе с родителями.

Напомним, из фронтового поселка Нью-Йорк эвакуировали троих детей-сирот. Мама умерла от внезапной болезни, а отец – несколько лет назад.

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