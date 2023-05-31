"А котенка можно взять с собой?": из-под Угледара эвакуировали последнего ребенка – трогательное видео

В Донецкой области полицейские продолжают поиски детей вместе со скрывающимися родителями.
В селе Богоявленка Донецкой области, расположенном примерно в 15-20 км до линии столкновения, отряд полиции "Белые ангелы" вместе с мамой эвакуировали последнего ребенка — 9-летнюю девочку. Ее отец погиб от вражеского снаряда.
Видео спасения ребенка опубликовала пресс-служба МВД Украины.
Когда полицейские приехали забрать ребенка, она спросила: "А котенка можно взять с собой?". Забрать животное конечно же разрешают, девочку вместе с мамой отвезли в безопасное место.
Как рассказал в. о. начальника полиции г. Угледар Артур Марянян, полицейские систематически приезжали к этой семье, проводили с ней беседы и настраивали их на то, что необходимо эвакуироваться для сохранения жизни. Село систематически обстреливается.
"Это последний ребенок, которого мы эвакуируем с территории обслуживания. За время нашей работы эвакуировано уже около 20 детей и 50 гражданских граждан", — рассказал он.
Суйчас детей в Богоявленке не осталось, их эвакуировала полиция. Однако в других населенных пунктах, где объявлена принудительная эвакуация, находятся еще четыре ребенка – в Авдеевке, Красногоровке и Керамике.
Полицейские разыскивают детей вместе с родителями.
Напомним, из фронтового поселка Нью-Йорк эвакуировали троих детей-сирот. Мама умерла от внезапной болезни, а отец – несколько лет назад.
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