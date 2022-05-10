"А мы влупили и разнесли": Арестович рассказал о работе артиллерии в новой Чернобаевке

"А мы влупили и разнесли": Арестович рассказал о работе артиллерии в новой Чернобаевке

В новой Чернобыевке оккупанты пытались почти две недели сделать понтонную переправу. Для этого захватчики утопили несколько танков, но артиллерия ВСУ полностью разнесла переправу.

В Украине организовалась новая Чернобыевка. В районе одного села на Северском Донце войска РФ пытались почти две недели возвести понтонную переправу. По ней все время ВСУ бьют артиллерией и попадают.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 10 мая.

"Там дошло до военного анекдота. Логика такова, что они несколько танков подряд утопили, один за другим, поставили на них переправу, чтобы она не проваливалась, а мы все равно влупили и разнесли. Несколько раз. 5-й или 6-й раз. Там уже своя Чернобаевка", – отметил он.

По словам политика, за этим стоит колоссальный труд военных.

"Это нужно выявить, нужно маневрировать артиллерии. Сотни людей работают, чтобы этот успех стал возможным. Этот успех есть. все это дается кровью, потом тяжелым трудом наших солдат, множеством смертей и ранений и т.д. Армия стоит на смерть", — резюмировал Арестович.

Также Арестович заявил, что утвержденное западными союзниками оружие для Украины необходимо государству как можно скорее и в возможно больших объемах. Все потому, что "российская армия бросает сейчас все".

Северодонецк находится под почти круглосуточным огнем вражеской артиллерии, авиации и танков

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