"А нас за что? Мы же не Донбасс": жительница Шебекино обратилась к Путину из-за "постоянных обстрелов"

Жительница Белгородской области обратилась к российскому диктатору Путину из-за "постоянных обстрелов" города Шебекино и Валуйского района. Россиянка не понимает, "за что с ними так, ведь они это – Россия, а не какой-то там Донбасс".

Об этом говорится в видео, распространяемом в Сети.

На видео россиянка жалуется на обстрелы Белгородской области, заявляя, что якобы даже дети научились различать виды оружия.

"Обращаюсь к Путину. Владимир Владимирович, мы за вас голосовали. Мы вам доверяли, но мы так больше не можем жить. В Белгородской области, а конкретно — город Шебекино. Каждый день проходят обстрелы. Дети боятся, мы боимся здесь жить. Есть жертвы, есть раненые. Ничего никто не делает. Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы — Россия. Почему нас бросили и мы страдаем за всю страну. Дети боятся, сидят на дистанционном обучении. Родители вынуждены ходить на работу", — говорит жительница Белгородщины.

Женщина таким образом решила пожаловаться, поскольку захотела выплат из российского бюджета из-за "такой тяжелой жизни".

"Мы живем в постоянном страхе. Мы должны страдать, за что? Нам пограничным зонам не платят никакой помощи", – сетует россиянка.

Взрывы в Белгородской области

В пограничной с Украиной Белгородской области все чаще раздаются взрывы из-за войны России против Украины. Часто там происходит "дружеский огонь", когда во время обстрела Украины на Белгород падают неисправные ракеты или даже беспилотники.

Так, в ночь на 12 января в Белгородской области РФ произошло обесточивание части региона из- за якобы падения российского беспилотника на высоковольтные провода.

10 января в России заявляли, что приграничная к Украине Белгородская область — под артиллерийским обстрелом, в частности, Шебекино. В результате чего разрушены жилые дома и ранены.

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