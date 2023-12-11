"А они с**т": военный жестко высказался о мобилизации в Украине

Многие ребята не были рождены для войны, однако пошли защищать государство.

В Украине много людей, которые должны идти в армию. Однако они скрываются от всеобщей мобилизации. В то же время, сплоченность общества привела бы к большим успехам на фронте.

Об этом в интервью каналу ТСН рассказал командир роты 79 ОДШБ Юрий Соболев.

“Есть много людей, которые должны идти в армию, а они ныкаются. Если бы все сплотились и пошли, нас было бы больше. Было бы больше успехов, движения. А они с**т. Никто не рожден для войны. У всех есть маленькие дети”, – сказал Юрий Соболев.

Он также добавил, что на фронте воюют ребята из разных областей нашего государства: с запада, Николаева, Донецка, Тернополя, Днепра. И они не были рождены для войны, однако пошли защищать государство.

"Я же говорю, они так говорят, что существует такое ощущение, что мы, Вооруженные Силы Украины, которые здесь находимся, какие мобилизованные, старые контрактники, новые контрактники — нас родили на убийство?" – подытожил военный.

Напомним, что ВСУ жалуются на малое количество снарядов и невозможность "работать" по оккупантам.

Читайте ведущие новости дня: