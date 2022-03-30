А старая техника и не едет, и не стреляет: у российских оккупантов возникли большие проблемы

А старая техника и не едет, и не стреляет: у российских оккупантов возникли большие проблемы

В 163-м танковом полку 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неоперабельной техники.

Российские войска испытывают значительные проблемы с боевой техникой, которая была выведена из длительного хранения.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 30 марта.

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"По имеющейся информации, в 163-м танковом полку 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неоперабельной техники. Российский враг рассматривает возможность транспортировки тракторами на временно оккупированные территории Донецкой области неисправной техники для дальнейшего восстановления", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские воины уничтожили очередную колонну вражеской техники.

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