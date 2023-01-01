"А у нас новогоднее чудо": Ким показал чувствительное фото и поделился радостными новостями

В Николаевской области за 1 января уже родились 12 детей — 5 девочек и 7 мальчиков.

На Николаевщине в новогоднюю ночь у жительницы села Бужское начались роды, но из-за того, что "скорая" застряла по дороге, рожали по Skype-связи с врачом из Новой Одессы. Около 00:00 на свет появилась девочка.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Он рассказал, что вечером 31 декабря в селе Бужское у женщины начались роды. Отправили "скорую", но она застряла в грязи, поэтому медикам на помощь отправили ГСЧС.

"Подключили акушерку из Новой Одессы, рожали по Скайпу. Пока увольняли машину роженица родила. Около 00.00 на свет появилась девочка. Роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, по телефону — врач ж/к Новоодесской ЦРБ Татьяна Любенко", - уточнил Ким.

Всего уже 1 января в Николаевской области родилось 12 детей — 5 девочек и 7 мальчиков.

"А у нас новогоднее чудо... Поздравляем новых Украинцев в новом Победном году! А мамам и всем семьям желаем здоровья и мира", — написал Ким в посте.

Роженица из Микоаевщины / Фото: Виталий Ким

Напомним, в Днепре во время исчезновения света врачи принимали экстремальные роды.

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