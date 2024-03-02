"А войско это все Мы": эмоциональный пост военного о взгляде на тыл с фронта

По мнению военного, можно много говорить о новейших технологиях и супер-оружии, но без людей, которые могут держать оружие в руках, победы не будет.

Владимир Демченко, защищающий Украину в рядах ВСУ, поделился своим видением настроений в тылу и ситуации на фронте.

Об этом он написал очень эмоциональное сообщение в социальной сети Facebook.

“Два дня прошло. Орловка захвачена, Ласточкино — русский тыл, вечное Тоненькое уже серяк. Продолжение следует”, – пишет военный.

Владимир также отмечает, что принятие закона о мобилизации крайне важно, потому что без него "нас ждет катастрофа, масштабы которой могут ограничить только остатки ВСУ, для которых уже везут 3 миллиона китайско-корейских снарядов".

Очень болезненная тема – это противопоставление гражданских военным.

“Все чаще я слышу “Вы”, когда речь идет о войне и вооруженных силах: победы Вам! А вот у Вас в армии… вообще опыт пребывания в гражданской среде оказывается крайне травматичным для меня", – поделился военный.

По его мнению, можно много говорить о новейших технологиях и супер-оружии, но без войска, без тех людей, которые могут держать это оружие в руках, ничего не будет.

“Без войска нам, господа, конец. А войско – это все Мы, есть и такое местоимение… Оглядываясь вокруг, меня не покидает ощущение, что это какая-то фантасмагория. Как будто с нами в комнате голодный лев переваривает предыдущую жертву, уже бросает глаз на других, которые в это время пьют чай, отводят взгляд и надеются, что лев следующими съест не их”, – очень эмоционально описывает свои ощущения Владимир Демченко.

Военный также призвал "не мотать нервы рассказами о несправедливости", потому что те, кто не был на фронте, просто не могут себе представить войну, как она есть.

"Да если бы какой-нибудь солдат захотел вам рассказать о несправедливости, то вы бы поседели за ночь от этих рассказов. Разница в том, что одни ищут причины, чтобы отказаться от борьбы, а другие ищут причины бороться, несмотря на все это", – пишет Владимир.

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