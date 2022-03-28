Абрамовича и других переговорщиков РФ и Украины могли отравить химическим оружием — Bellingcat

Абрамовича и других переговорщиков РФ и Украины могли отравить химическим оружием — Bellingcat

СМИ предполагают, что Кремль, вероятно, хотел запугать переговорщиков.

Российского олигарха Романа Абрамовича и еще двух переговорщиков могли отравить химическим оружием.

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Об этом сообщает Bellingcat и Wall Street Journal.

"Bellingcat может подтвердить, что три члена делегации, принимавшие участие в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь на 4 марта 2022 года испытывали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович", — говорится в сообщении.

Bellingcat может поверить, что три члена встречи, связанной с счастливыми разговорами между Украиной и Россией, в день 3-4 марта 2022, проверены симптомы, соответствующие химической прохлады. One of victims был Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) 28 марта 2022

Как отмечает Wall Street Journal, у переговорщиков появились симптомы: покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на лицах и руках.

"Состояние Абрамовича и украинских переговорщиков, среди которых и крымскотатарский депутат Рустем Умеров, с тех пор улучшились, и их жизни ничего не угрожает. По их словам, встречавшийся с Абрамовичем президент Украины Владимир Зеленский не пострадал. Спикер Зеленского заявил, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, было ли это отравление химическим или биологическим оружьем. СМИ предполагают, что Кремль, вероятно, хотел запугать переговорщиков.

Глава Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опроверг заявления об отравлении и подчеркнул, что Рустем Умеров хорошо чувствует себя.

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