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Абрамовича и других переговорщиков РФ и Украины могли отравить химическим оружием — Bellingcat

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Абрамовича и других переговорщиков РФ и Украины могли отравить химическим оружием — Bellingcat

gettyimages.com

СМИ предполагают, что Кремль, вероятно, хотел запугать переговорщиков.

Российского олигарха Романа Абрамовича и еще двух переговорщиков могли отравить химическим оружием.

Об этом сообщает Bellingcat и Wall Street Journal.

"Bellingcat может подтвердить, что три члена делегации, принимавшие участие в мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь на 4 марта 2022 года испытывали симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский предприниматель Роман Абрамович", — говорится в сообщении.

Как отмечает Wall Street Journal, у переговорщиков появились симптомы: покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на лицах и руках.

"Состояние Абрамовича и украинских переговорщиков, среди которых и крымскотатарский депутат Рустем Умеров, с тех пор улучшились, и их жизни ничего не угрожает. По их словам, встречавшийся с Абрамовичем президент Украины Владимир Зеленский не пострадал. Спикер Зеленского заявил, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, было ли это отравление химическим или биологическим оружьем. СМИ предполагают, что Кремль, вероятно, хотел запугать переговорщиков.

Глава Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опроверг заявления об отравлении и подчеркнул, что Рустем Умеров хорошо чувствует себя.

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