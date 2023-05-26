"Абсолютно больные существа", – президент Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру

Россияне обстреляли ракетами поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре. Президент пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества систем ПВО.

26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру и попали в медучреждение. В результате атаки погибли два человека, количество раненых возросло до 30 человек, среди них двое детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа. По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека ... Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, и среди них — двое детей. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО — это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами", — сказал президент Украины.

Напомним, в Сети появились фото и видео с последствиями ракетного удара по Днепру. На кадрах зафиксированы значительные разрушения и окровавленные раненые люди.