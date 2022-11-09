"Абсолютно не снимает напряжение": Гуменюк об отсутствии ракет РФ в Черном море

Отсутствие российских ракет в Черном море абсолютно не снимает напряжение, ведь у РФ есть возможность запускать их из Новороссийска, куда сейчас россияне отвели свой флот.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"То, что ракетоносители оттягиваются до Новороссийска, перебазируются и пытаются сейчас не выходить на боевое дежурство, не может убаюкивать наше население, потому что применение ракет вполне возможно даже оттуда", — подчеркнула она.

Гуменюк также пояснила, что в случае запуска ракет из Новороссийска, ПВО требуется дополнительное время, чтобы подготовиться к реагированию на столь далекие запуски.

"Отсутствие (ракетоносителей – ред.) на дежурстве – конечно, немного дает выдохнуть, но все же не снять напряжение абсолютно, поэтому понимаем, что несколько часов – и ракетоноситель может появиться в Черном море, пуски ракет вполне вероятны из бухты, где базируется корабль. Это опасно, но когда же они (оккупанты — ред.) думали о своей безопасности? Восемь боевых кораблей на дежурстве, в том числе два десантных, — галочка, что они есть, но скрываются, потому что немного боятся", — резюмировала Гуменюк.

Российские ракетоносители в Черном море

Украинское ПВО уничтожило над морем тактическую управляемую ракету средней дальности Х-31, которую оккупанты выпустили из самолета по побережью Одесской области.

Недавно Турция не позволила российским кораблям Тихоокеанского флота пересечь пролив Босфор и войти в Черное море, чтобы атаковать Украину. После девяти месяцев ожидания корабли РФ начали возвращаться обратно на Дальний Восток.

Президент Владимир Зеленский также пояснил, что в Черное море не выходят носители "Калибров" РФ из-за хорошей работы украинских защитников.

Читайте также: