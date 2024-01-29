"Абсолютно неправильно": Зеленский осудил "охоту" на военнообязанных на улице

Президент отметил, что сегодня можно решить вопрос с повестками современным способом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неправильными случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников ТЦК.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка отметила, что в Интернете появилось много роликов с задержанием мужчин военными на улице. Она спросила, чего стоит личная свобода в стране в состоянии войны.

"Да, есть такие случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", – ответил Зеленский.

Он добавил, что уже попросил военных и депутатов в новом законопроекте о мобилизации в Украине сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам".

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет проблем решить этот вопрос современно", — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины проводит незапланированные проверки работы центров комплектования и социальной поддержки и выявляет множество нарушений.

Общая мобилизация и военное положение в Украине была продлена до 14 февраля 2024 года. Для мобилизации уполномоченные лица вручают повестки для проверки отсрочки и пригодности к службе.

В Украине фиксируют случаи принудительной доставки в территориальные центры комплектования и вручения повесток с применением силы. В законодательстве указано, как должно проводиться уведомление, указываемое в повестке, кто и когда может задерживать мужчин и куда доставлять.

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