"Абсолютно повсюду активные боевые действия": Буданов предупредил о решающих месяцах войны

Речь идет не только о Донецкой и Луганской областях.

Следующие три месяца войны, начавшейся РФ во главе с диктатором Путиным, на фронте будут очень активными и решат дальнейшее течение событий.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

Руководитель украинской разведки прогнозирует, что РФ будет спешить достичь каких-либо результатов на фронте.

"Они (боевые действия) будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия… Да, они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны", — сказал Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что речь идет не только о востоке (Донецкая, Луганская области) и юге Украины. По его словам, активные бои ожидаются "совершенно повсюду".

В то же время, по данным разведки, Россия не готова сейчас к долговременной войне из-за ограниченности ресурсов, хотя показательно демонстрирует обратное.

"Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени и объемах. И они об этом прекрасно знают", — добавил Буданов.

Напомним, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки военнослужащий Роман Костенко считает, что весной российская армия может начать более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Сейчас россияне накапливают войска, чтобы добиться цели по захвату Донецкой и Луганской областей.

"Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях", – сообщил нардеп.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал также, что Россия готовится к серьезной эскалации войны.

Издание CNN со ссылкой на западных чиновников сообщило, что кафиры готовятся к новому наступлению на Украину весной, однако на Западе сомневаются в том, что наступление будет успешным.

А вот Financial Times писало, что война России против Украины не закончится в течение всего 2023 года.

По мнению начальника ГУР МО Кирилла Буданова, грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

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