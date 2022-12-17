"Абсолютное обесценивание": Маркус объяснил, почему погибших украинских защитников не стоит называть "200-й"

Известный военнослужащий, главный сержант 47-й отдельной штурмовой бригады Валерий Маркус заявил, что погибших украинских защитников некстати называть на российский (советский) манер "Груз 200" или "200-й", ведь это обесценивает ту самую высокую цену, которую воины заплатили из нас.

Своим мнением известный украинский военный, блоггер и путешественник поделился в Telegram.

Воин напомнил, что термин "двухсотый" появился из приказа минобороны СССР от 8 октября 1984 года по номеру "200", вышедшему во время афганской войны по транспортировке тел погибших.

"Вдумайтесь, погибших и раненых украинских воинов, которые сражались и умирали ради свободы — называют на российский (советский) манер "Груз 200" или "Двухсотый". Воин заплатил за каждого из нас высшую цену, а мы, живые, те, кто обязуется прожить жизнь достойную той цены, начинаем формировать память о ней с абсолютного обесценения, называя погибшего, советским термином "200-й", — пишет Маркус.

Он подчеркнул, что в отличие от погибших и раненых оккупантов, целящих в школы, больницы, расстреливают гражданских, украинских воинов, защищающих жизнь людей и отстаивающих независимость, называть на советский манер, который обесценивает подвиг героев, нельзя.

Поэтому в его бригаде категорически запретили на всех уровнях и во всех возможных случаях использовать слова "200-й" и "300-й" относительно погибших и раненых. Вместо этого будут употребляться термины "погибший" или "на щите" и не "300-й", а "раненый".

"Мы, воины 47 Бригады ставим точку на обесценении. Это наш горизонт сознания. Все в мире начинается с идеи. Мы обретаем будущее, и не используем то, что тянет нас в прошлое, тем более навязанное нам россиянами. Украинским воинам не нужны жалость и слезы, достаточно уважения от народа, которому бойцы клялись служить", — заявил Маркус.

Напомним, 25-летняя парамедик Екатерина, которая под вражескими пулями спасает жизнь других ценой собственной, говорит, что для нее победа будет и грустной, потому что она очень четко видит, какую цену мы за нее платим. Искренний рассказ "госпитальера" Екатерины Галушки о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне читайте по этой ссылке.

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