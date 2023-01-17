"Абсолютный антирекорд": оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область

Более сотни раз обстреливали оккупанты Херсонщину.

Херсонскую область российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли 102 раза.

Об этом рассказал первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"102 зафиксированных обстрела по территории деоккупированной части Херсонской области за прошедшие сутки. Сегодня это абсолютный антирекорд", — написал он.

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы россиян, Херсонская область возобновляется после оккупации РФ.

"И этот процесс (восстановление) не остановить каким-либо террором. Все будет Украина!", — написал чиновник.

Напомним, ночью в Херсоне раздались взрывы.

Как сообщалось, в оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики прекратили работу местного противотуберкулезного учреждения для гражданских лиц, чтобы лечить оккупантов. Также больницы, расположенные на ТОТ, получили приказ обслуживать оккупантов в приоритетном порядке.

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