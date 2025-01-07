Абсолютный рекорд: украинский пилот F-16 уничтожил 6 крылатых ракет за один вылет – как это было

Во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года украинский летчик сделал невероятное. Впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожает сразу шесть крылатых ракет противника.

Об этом рассказал эксречник ПСУ Юрий Игнат.

Разговор с пилотом

Игнат:

– Привет! Говорят, что там даже американцы не могли поверить, что ты это сделал?!

Пилот:

– Да, было дело…

Игнат:

– Как это тебе удалось?



Пилот:

— Все что-то впервые происходит… Попробовал, вышло! Убежден, что этот опыт пригодится коллегам.



Игнат:

— Ок, объясни, как это четырьмя ракетами можно сбить шесть крылаток?...



Пилот:

— Ну, у меня еще секретное оружие на борту есть.

Именно так – с юмором – заинтриговал Игната украинский пилот.

Пилот F-16

В небе были БпЛА, "Кинжалы", баллистика, а также — 94 крылатых ракеты.

Речь идет о массированной атаке России по Украине, состоявшейся утром 13 декабря 2024 года. В небе было почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика, а также — 94 крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования. Именно крылатые, объясняет Игнат, является основной целью украинского истребителя.

"Перехват столь важных целей не простая задача для летчика, но у кого, как не у украинских пилотов, больше всего в мире опыта боевой работы по крылатым ракетам?..", — отметил эксречник ПСУ.

Пилот рассказал, как штурман наведения вывел на него враждебные цели. По курсу группа из восьми крылатых ракет.

"Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия — значит ракеты имеют собственный РЭБ — так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под влиянием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и попал — обе цели уничтожены!», — поделился пилот.

Под крыльями F-16 у украинского пилота всего четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух": среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

"Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЭБом", но это им не слишком помогло. Первый пуск — цель сбита, второй — тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел своими глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается… Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям собрать на Су-27", — рассказал пилот.

Он выполнил команду пункта управления — отошел в определенный район. Но на его курс вышла еще одна враждебная цель, которая, очевидно, двигалась по направлению к столице. "А почему бы нет?" — подумал пилот и доложил "на землю" о готовности работать. Но чем?! С вооружения на его F-16 осталась лишь скорострельная авиационная пушка! Летчик начал сближение с целью.

"Я понимал, что шансов попасть в летящую ракету со скоростью 650 км+ немного, — говорит пилот, — сначала надо найти ее в небе выровняться по высоте и, с расстояния не более 500 метров, вести огонь на опережение. Да и подлетать ближе крайне опасно — в случае детонации боевой части в 450 кг большой риск для самолета, по меньшей мере, влететь в облако обломков", — поделился пилот.

Конечно, он знал, насколько это опасно, что рискует жизнью и как правильно действовать в этой ситуации, потому что недавно проходил переобучение на F-16 в Соединенных Штатах Америки. Но есть одно "но": сбивать воздушные цели авиационной пушкой в США пилоты учились исключительно на тренажерах. В реальном полете украинские пилоты F-16 ни разу не применяли пушку против ракет. А тут применил, еще как применил...

"Сначала искал цель внизу — ничего. Затем набрал высоту, поднял радар и увидел ее. Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки — и взрыв... потом еще один! Повторная детонация... подумал я, — но как оказалось по результатам объективного контроля — ракет было две! «этажеркой», рядом друг от друга. Противник часто запускает их в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь около друг от друга, чтобы противник видел их как одну цель. главное — результат! Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем собратьям, которые ушли в вечный полет, да и не дождавшись F-16 в украинском небе", — объяснил пилот.

Что же в итоге

По результатам объективного контроля есть стопроцентное подтверждение факта, что впервые в истории в противовоздушном бою американский истребитель F-16 сбивает шесть крылатых ракет, две из них — авиационной пушкой. И делает это – украинец!

Пилот заходит на посадку… Героя встречают аплодисментами и овациями на аэродроме: это и коллеги-пилоты, и техники, которые готовят борта к вылету. Не скрывали эмоций и в руководстве Воздушных сил на пунктах управления. Приятно удивлены были и американцы за океаном, узнав, как работают их подопечные.

Да, мы получили от партнеров не слишком новые модификации "Эфок" (в конце концов, как и другое наземное вооружение), у нас нет на этих самолетах мощных радаров и дальнобойных ракет, чтобы наедине соревноваться в воздушных боях с технологическими самолетами россиян, но молодые украинские пилоты каждый день доказывают, что они — самые лучшие, будь то в кабине советского или — американский истребитель.

"Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы составят закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение Воздушных Сил поступят, скажем, F-35!", — подытожил Игнат.

Напомним, почти на три месяца удалось сократить сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Именно благодаря этому удалось обеспечить оперативное преимущество в воздухе.

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