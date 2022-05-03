"Абсурд": в Германии прокомментировали антисемитские заявления Лаврова, что у Гитлера "была еврейская кровь"

"Абсурд": в Германии прокомментировали антисемитские заявления Лаврова, что у Гитлера "была еврейская кровь"

Антисемитское заявление российского главы МИД, сравнившего президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, прокомментировали в Германии.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт назвал высказывания Лаврова, когда он назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и сравнил Зеленского с Гитлером, "абсурдом".

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Я думаю, что российская пропаганда, которую ведет министр иностранных дел Лавров в этом случае, не нуждается в дополнительных комментариях", — сказал Хебестрейт.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Традиционно он повторил кремлевскую пропаганду, что в Украине действуют нацисты и заявил, что у Адольфа Гитлера было еврейское происхождение.

"Какая может быть нацификация, если он (президент Украины Владимир Зеленский) еврей? Я могу ошибаться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это вообще ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты обычно евреи", — сказал Лавров.

Таким заявлением политик вызвал дипломатический скандал не только в Украине, но и в Израиле. В свою очередь, в МИД Украины заявили, что "антисемитские выпады" министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев "абсолютно неприемлемы".

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