Абсурдно считать, что России что-то угрожает: Салливан прокомментировал очередные оправдания Путина

Джейк Салливан отметил, что если Россия заберет свои войска и вернется домой — война закончится.

Все нытье кремлевского диктатора Владимира Путина относительно якобы угрозы России со стороны Запада являются бредом. Глава Кремля лично принял решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает DW.

"Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-нибудь еще", – заявил Салливан.

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В то же время, советник президента США по национальной безопасности добавил, что если Россия заберет свои войска и вернется домой — война закончится.

"Но если Украина перестает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать – тогда Украина исчезает с карты", — добавил он.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин "готовится к новому наступлению" и не хочет мира.