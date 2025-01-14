"Абсурдное решение": нардеп предостерег, что перевод бойцов ПСУ в пехоту угрожает безопасности украинцев

Есть риск, что украинцев некому будет защищать от дроновых и ракетных ударов.

Все больше военнослужащих рассказывают, что в пехоту уносят людей из Воздушных сил ВСУ. Речь идет не только о техниках и механиках самолетов, но и о тех, кто выявляет воздушные цели или учит их обнаруживать.

Об этом пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

"То есть следующий массированный обстрел мы будем встречать без военных, обнаруживающих воздушные цели? Это такие у нас гениальные решения Генштаба? Я понимаю, что не военному, но даже невоенному человеку ясно весь абсурд этого решения", — подытожил Гончаренко.

Нардеп также предложил вызвать в Верховную Раду главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за ситуации с переводом Воздушных сил в пехоту.

"Мое предложение поддержали только 80 депутатов, этого недостаточно, чтобы вызвать его в Раду. Но буду дальше поднимать вопрос этого бардака!", — заключил народный депутат.

Ранее говорилось, что специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскритиковала также скандальная нардепка Марианна Безуглая.

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