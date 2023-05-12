"Ад" для россиян на юге: стало известно об успехах ВСУ на одном из ключевых направлений

Украинские военные на юге нашего государства "насыпали" российским оккупантам, что привело к потерям в апрмии РФ.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как стало известно, за минувшие сутки украинское ракетно-артиллерийское подразделение ликвидировало 54 российских кафира. Уничтожены также две боевые бронированные машины Тигр — кстати, это многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости. Его россияне оснастили пушками и пулеметами.

ВСУ уничтожили и вражеский 82-миллиметровый миномет, три военных автомобиля, пункт управления БпЛА и комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы.

Однако и россияне обстреливали наши позиции.

"В нашей зоне ответственности противник нанес два воздушных удара ночью и шесть в течение дня. Днем 4 Су-35 атаковали направление Кизомиса 4 КАБ-500, ночью – 2 Су-35 сбросили еще 4 КАБ-500 в том же направлении. Повреждены несколько частных подворий. Люди не пострадали. 6 раз баражирующими боеприпасами типа "Ланцет" атакованы территориальные общины Бериславского района. Без человеческих утрат. Из артиллерии, минометов и РСЗО зафиксировано около 80 обстрелов с расходом более 340 снарядов", — рассказали в ОК «Юг».

Российские оккупанты продолжают обстреливать и Херсон.

"Если днем по Херсону враг ударил дважды, то за ночь областной центр был под обстрелами пять раз. Ранены гражданские, повреждены семь зданий, среди которых учебное и медицинское учреждение, два автомобиля, троллейбус, газопровод. Еще один человек погиб, трое гражданских получили ранения в прибрежных населенных пунктах области", – добавили в командовании.

Россияне обстреляли из Кинбурнской косы акваторию Днепро-Бугского лимана и побережья Куцурубской общины. Там повреждены два частных здания.

А вот в Черном море оккупанты убрали ракетоносители, которые они выводили в акваторию вчера. Рядом с Крымом сейчас маневрируют восемь российских кораблей, но без "Калибров" и больших десантных кораблей.

Напомним, что в ВСУ рассказали об успехах в Бахмуте и достижениях "одной из главных целей".

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