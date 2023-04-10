Ад на четырех направлениях: ВСУ отбили более 20 отчаянных атак врага – Генштаб

За эти сутки российские оккупанты нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых – с ЗРК С-300 по Краматорску. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Опасность с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения российских войск продолжают находиться на территории Беларуси, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Волфине, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрилеча, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка на Харьковщине.

Ситуация на отдельных направлениях

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эти сутки там было отбито более 20 атак противника.

На Купянском направлении под обстрелы попали Каменка, Колодязное, Красное Первое, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, бои продолжаются.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку. В то же время, под вражеские обстрелы попали Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял Времевку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников разных типов (2 из них ударные, 4 – разведывательные).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.

Что в оккупации

Россияне продолжают усиливать контрразведывательный режим на захваченных территориях. В Старобельске Луганской области и вокруг города увеличилось количество блокпостов и патрулей.

Несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений окупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения местным таксистам.

Ранее Алексей Резников рассказал о бункере министерства в Гостомеле и заявил, что пол Минобороны могло попасть в плен.

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