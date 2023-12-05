Ад на земле: как россияне превращают Херсон в город ужаса и руин (фото)

Херсон снова находится под активным огнем российских захватчиков. В последнее время террористические удары окупантов участились и стали еще более жестокими.

Под обстрелы оккупантов в Херсоне попадают преимущественно гражданские объекты — жилые дома, детские сады и мирные села. Так, за прошедшие сутки российские оккупанты 22 раза обстреляли территорию Херсонской городской общины. Для этого было использовано 77 снарядов. Поражения зафиксированы в разных районах города, в частности, в Херсоне, Садовом, Антоновке, Зеленовке, Приднепровском и Инженерном.

Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в результате российских вражеских обстрелов один человек, к сожалению, погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что из-за террористических действий оккупантов погибли два человека, еще один человек ранен.

Погибшие в Херсоне 5 декабря / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Погибшие в Херсоне 5 декабря / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Еще один преступный удар российских захватчиков 4 декабря пришелся по детскому саду в Шуменском микрорайоне. Как сообщает руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате обстрела повреждены стены здания и выбило все окна. По предварительной информации, в результате этой атаки пострадал по меньшей мере один человек.

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Обстрелянный детсад в Херсоне / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В тот же день оккупанты уничтожили по меньшей мере двенадцать жилых домов в Нововодмитровке Белозерской общины Херсонской области. Там чудом обошлось без пострадавших.

Последствия вражеских ударов по Херсону

Последствия вражеских ударов по Херсону

Последствия вражеских ударов по Херсону

А в селе Инженерное в пригороде Херсона под огонь захватчиков попали мужчины, ремонтировавшие провода на улице. У них диагностировали взрывную травму и контузию. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Еще одного пострадавшего – 46-летнего мужчину – доставили в больницу с ранением живота средней степени тяжести.

Также 3 декабря один из снарядов россиян попал в жилой дом в Центральном районе. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в результате погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

Обстрел Херсона 3 декабря

Обстрел Херсона 3 декабря

"Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия — государство-террорист", — подчеркнул он.

26 ноября Херсонщина также страдала российскими ударами. Тогда оккупационная армия РФ обстреляла Херсон, в двух районах повреждения получили дома и автомобиль.

"Армия РФ с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон. Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль", — рассказал тогда Роман Мрочко.

Отметим, что, по словам военного эксперта Александра Коваленко, за последние две недели россияне передислоцировали из Запорожской области на левый берег Херсонщины 337-й десантно-штурмовой полк. Там группа оккупационных войск увеличилась с 65 до 68 тысяч. Это говорит о том, что россияне готовы наращивать на этом участке свой потенциал.

Массированный обстрел Херсона - оккупанты вколотили по домам и больницам

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