Ад на земле: военные в Мариуполе рассказали, как удается держать город, несмотря на преимущество врага в десятки раз

Ад на земле: военные в Мариуполе рассказали, как удается держать город, несмотря на преимущество врага в десятки раз

Командир морских пехотинцев назвал варианты разрешения ситуации с городом.

Срочно сделать гуманитарный коридор для гражданского населения Мариуполя требует вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она настаивает, если это не будет сделано, то гибель людей, уже более 50 дней в блокаде — станет военным преступлением России.

О зеленом коридоре и возможности вывезти людей говорит командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он записал видеообращение к мировым лидерам, в котором призывает предоставить гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями.

Сегодня появилось видео, на котором видно, как в бункере в Мариуполе сидят дети, рассказывают, что постоянно слышат взрывы и живут под авиаударами. Для многих это не первый бункер. Выживают только благодаря пище, которой делятся военные, и уже даже составили себе список, что съедят, когда, наконец, будет такая возможность.

Командир морских пехотинцев, которые продолжают держать оборону, Сергей Волина сегодня обнародовал свое письмо Папе Римскому, в котором пишет: "Вы, видимо, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели то, что сейчас происходит в Мариуполе. Потому что именно так выглядит ад на земле».

Сергей Волина рассказал ТСН обо всем, что происходит в заблокированном городе.

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О СИТУАЦИИ

- Ситуация критическая. В Мариуполе гуманитарная катастрофа, ничего не работает, никаких заведений, ни одна коммунальная система. Люди в убежищах, кому удалось выжить. В городе много брошенных человеческих тел, почти все строения сгорели. Они уничтожены до основания, почти мертвый город.

Моральное состояние у нас мощное. Мы бьемся каждый день, круглосуточно. Наши военнослужащие просто львы, выполняют задачи большой сложности.

Конечно, есть трудности – с нехваткой продовольствия, боекомплекта, но мы стараемся. Мы делаем все, что в наших силах, для того чтобы держать ситуацию под контролем.

О СООТНОШЕНИИ СИЛ

- Оно во много раз превышает нашу группировку. Может, в десять раз, а может и до двадцати преувеличивать наше. Они преобладают в воздухе, у них есть авиация, бомбардировщики, разного типа штурмовики, вертолеты, а также танки, боевые машины, артиллерия разных систем, например, морская артиллерия.

О ПОМОЩИ

- Мы надеемся, что до нас доедет медэвак и вывезет наших раненых ребят, погибших ребят, окажут помощь гражданским лицам, которые у нас остаются с нами.

Мы ждем более 50 суток. Мы очень нуждаемся в помощи, конечно. Ждем ее очень давно. Есть два выхода: один – это военная операция или это политическое решение, это договоренности. История имеет много примеров разнообразных, как решают этот вопрос и как решались раньше.

О ВЕРЕ И НАДЕЖДЕ

- У нас большая надежда. Наша вера сильна. Мы очень любим Украину и это помогает. Хочется мира и победы. Слава Украине! Мариуполь, держись!

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