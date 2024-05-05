Ад не прекращается даже на Пасху: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Всего в течение суток, 5 мая, на фронте зафиксировано 103 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 2 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар по городу Харьков. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Новый, Раздолевка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Клищиевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Волче и Галицыновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Евгеньевка и Елизаветовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны и 2 артиллерийским средствам противника.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС.

Читайте также: