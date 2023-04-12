Ад продолжается: эксперт рассказал о позиционных боях за Бахмут и о ситуации в Авдеевке и Марьинке

Оккупанты тяжелой авиацией и артиллерией разрушают высотную застройку, чтобы в ВСУ не было укрытий.

В Бахмуте Донецкой области сложилась самая тяжелая ситуация в зоне боевых действий — противник сконцентрировал там наибольшее количество сил и средств. Оккупанты пытаются максимально разрушить город, особенно многоэтажную застройку, чтобы в ВСУ не было укрытий.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, войска РФ в очередной раз не добились успеха в самой черте города, по улице Чайковского. И не смогли перерезать железнодорожные пути вокзала. Хотя бои там происходят достаточно жестокие.

"Позиции переходят из рук в руки практически не то чтобы каждый час. Каждые считанные минуты может происходить изменение ситуации по линии столкновения. Но за последние три дня в Бахмуте российские оккупанты не смогли как-то серьезно продвинуться. В основном продолжаются позиционные бои за сохранение логистики и отсутствия предпосылок для оперативного или тактического окружения города", – отметил эксперт.

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Авдеевка – не менее горячая точка фронта Донбасса, бои там происходят преимущественно в полевых условиях.

"Причем в этих боях участвуют прежде всего первый и второй армейские корпуса так называемых "ЛНР" и "ДНР". И они не имеют достаточного ресурса для компенсации своих потерь, например, как российские регулярные войска. В свою очередь, когда Пушилин ("глава" самопровозглашенной "ДНР", – ред.) обращается за предоставлением ему десантуры российской с техникой, получает отказ", — рассказал Коваленко.

А Марьинка – город, который российские войска уже практически полностью разрушили.

"Почему именно Марьинка? Оккупантам видится постоянно, что для них открывается какое-то "окно возможностей" на наиболее острых участках и направлениях. Это был всегда горячий участок. Но после того, как в районе Авдеевки они увидели это "окно возможностей", начали давить больше на Авдеевку. У них все закончилось, мягко говоря, таким посредственным результатом. Поэтому они концентрируют сейчас уже усилия на Марьинке. То есть для них изменение этого ориентира постоянно происходит. Бахмут всегда находится на пике интенсивности боевых действий, а по другим направлениям, Авдеевка, Марьинка, Угледар они пытаются попеременно увеличивать давление", — резюмировал Коваленко.

Напомним, Россия продолжает бросать "пушечное мясо" в попытках захватить Бахмут. Военный ВСУ рассказал о ситуации в городе.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские войска готовы бежать из Бахмута. В частности, об этом свидетельствует заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что для предстоящего контрнаступления Украина собрала до 400 тысяч человек личного состава.

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