"Ад пухом, бл**ь": оккупанты рассказывают, как их уничтожают ВСУ, а командиры говорят, что "женщины еще нарожают"

Российские оккупанты говорят, что после "прилетов" за 20 выживает только один.

Российские оккупанты, воюющие против Украины, рассказали, что украинская артиллерия их эффективно уничтожает. Захватчики говорят, что их командиры откровенно им заявляют, что "они идут на убой, а женщины потом еще нарожают диб**ов".

Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватила СБУ.

Один из оккупантов в разговоре с другом рассказывает, что украинская артиллерия очень точная и всегда попадает в цель. Российская же артиллерия, по словам захватчика, стреляет плохо.

Другой оккупант вспоминает своего покойного командира, желая ему "ад пухом". Тот якобы сказал оккупантам, что "они идут на убой, а женщины потом еще таких же диби**в нарожают". Россиянин говорит, что у них после обстрелов выживает один из 20 захватчиков.

Оба захватчика мечтают сбежать с поля боя. СБУ отмечает, что одним из шансов выжить – это сдаться в плен.

"СБУ рекомендует всем, кто не хочет быть расходным материалом на этой войне, не медлить с принятием единственно правильного решения. Сдаться в плен – значит сохранить жизнь. По телефонам: +380665803498, +380931192984 – подробная инструкция как это сделать. Украинцы, делитесь этими номерами со своими знакомыми и родственниками в России. Каждый оккупант, сложивший оружие, – минус одна угроза для наших родных и близких", — говорится в сообщении.

Перехваченные разговоры оккупантов

С начала войны украинская военная разведка и СБУ публикуют перехваченные разговоры российских оккупантов. В основном захватчики жалуются на плохое руководство. Есть и такие разговоры, в которых россияне хвалятся военными преступлениями. Так, российский оккупант, вышедший из Лимана после контрнаступления ВСУ, рассказал, как они убивали мирное население.

"Когда мы отступили с того Лимана, мы всех там перерезали, этих мужиков. Там всех убили", — рассказал оккупант.

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