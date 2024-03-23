Ад в Херсонской области: обстрелы, пожары и погибшие мирные жители

В результате обстрелов российскими войсками деоккупированной территории Херсонщины 22 марта 2024 года погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, армия РФ в сутки обстреляла 20 населенных пунктов области.

Российские военные били по жилым кварталам, повреждены многоэтажки, 14 частных домов, сельхозтехника и автомобили.

Уже утром, 23 марта, сбросили взрывчатку на "Пункт незламності" в Бериславском районе Херсонской области. Ранены два человека.

Об этом в Telegram сообщила прокуратура Херсонской области.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство о нарушениях военными РФ законов и обычаев войны, сообщили в прокуратуре.

Российские войска ночью против 23 марта атаковали села Белозерской громады Херсонской области, информирует ГСЧС Украины.

В результате попадания снаряда загорелся жилой дом. Спасателям удалось потушить пожар, несмотря на повторные обстрелы российских войск.

Фото: Управление ГСЧС в Херсонской области

Напомним, накануне российские военные нанесли удар по Змиевке в Херсонской области. Под обстрел попал 57-летний местный житель. Мужчина погиб.

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