Ад в южной и северной части Бахмута, враг давит на Авдеевку и Марьинку: главное от Генштаба

Самые ожесточенные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 22 марта.

Преступные удары РФ

Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего 2 российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских граждан.

Также враг нанес 41 авиационный удар. В частности, оккупанты использовали 21 беспилотник типа "Шахед-136" из Брянской области РФ. 16 из этих дронов были сбиты.

В результате ударов враждебных БПЛА, россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве на Киевщине. Есть погибшие и раненые среди гражданских граждан. Также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры в Житомирской области. Кроме того, захватчики провели более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Волфино и Поповка Сумской области и Басовое, Стрилеча, Глубокое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка – Луганской, а также Колодязи и Верхнекаменское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают ведение наступательных действий, однако их наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.

Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди них — Васюковка, Миньковка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики совершили наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имели. Вражеским обстрелам подверглись в частности, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровский и город Херсон.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Репрессии на оккупированных территориях

В населенном пункте Веселое Запорожской области, на территории здания детского сада, российские войска обустроили военный госпиталь.

Оккупационная "власть" продолжает меры по принудительной паспортизации населения захваченных территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области оккупационная так называемая "власть" угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета так называемое "руководство" приказало всем работникам колледжа получить паспорт гражданина РФ.

В связи с этим проводилось собрание преподавателей, которое выражало недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия готовится к новому наступлению в Украине.

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