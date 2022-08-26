"Ад" вблизи Донецка сдерживают украинские воины под сокрушительным вражеским обстрелом

Основные штурмовые усилия и львиную часть всех обстрелов в Донецкой области по-прежнему оккупанты сосредотачивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Россияне пытались вести наступательные бои в сторону Соледара, Бахмута и Кодемы. От северных окрестностей временно захваченного Донецка враг расстреливал Пески, Первомайское, Водяное, Нетайлово — из танков и тяжелой артиллерии. К вечеру, россияне в очередной раз попытались прорвать украинскую линию обороны, говорится в ТСН.

На заключительном участке автодороги Днепр-Донецк и по обе стороны от него проходит ныне передовая. Временно захваченный Донецк здесь виден как на ладони. Россияне кичились, что смяли украинскую линию обороны в Песках и продвигаются в сторону Карловки. Но действительно, существенно преувеличили собственные достижения — дорога на Пески, окрестности Песков, все же контролирует украинское войско. Здесь теперь настоящий ад, говорят бойцы. "У меня была почему-то уверенность, что Пески будут сносить первыми! А их как-то так оставили "на закуску", — говорит боец отдельного добровольческого спецподразделения "Санта".

Около месяца, как та "закуска" превратилась в почти круглосуточный адский пир. «Если раньше, это была "стрелочная", сейчас слишком сложно. Ситуация такова – стабильно критическая. Где-то 80 процентов, это 152 калибр работает», — добавляет боец.

Также читайте В обстрелянном Чаплино похоронили погибших детей, а медикам удалось спасти всех пострадавших

«Вот так взяли село, так они и лепят по деревне. Они все выбивают и фундаменты и дома. Все сжигают», — говорит боец "Партизан".

Каждый день, говорят украинские добровольцы, здесь теперь похож на предыдущий. «Все начинается с интенсивных очень артобстрелов. Затем выходят танки. Тоже разбирают наши позиции. Периодически включается авиация», – рассказывают бойцы.

Вечером, рассказывают украинские защитники, приходится большая часть вражеских пехотных штурмов. Целят оккупанты и по передовым позициям украинских защитников и без колебаний расстреливают тыловые населенные пункты. «Это не только пески. Последний месяц страдают все ближайшие села — Первомайка, такие как Нетайлово, Карловка, хотя до нее далековато немного», — говорит "Санта".

Реактивно-кассетные боеприпасы уничтожают и поджигают все вокруг на многие километры от фронта. Со стороны Донецка, не проходит суток, чтобы оккупанты не пробовали наступать пехотой! Но даже при таких адских обстоятельствах украинские воины держат рубеж.

«Ну, мы их сдерживаем! Ведь, мы как бы сказать, воюем за идею, за свою родину, а они бестолковые… Безмозглые! Они не понимают, что мы не отступим», — убеждает "Партизан".

Чтобы переломить ход войны и начать отбрасывать рашистов к границе, добровольцы говорят, что нужно современное, западное, дальнобойное оружие. Много. Работу в полях, говорят ребята, мы вполне способны выполнить сами.

Читайте также:

Обогащал собственный карман: житель Львовщины продал четыре джипа за $17 тыс., предназначенные для ВСУ

"Началось": глава МВД вспомнил, как сказал Зеленскому о начале войны и первых часах вторжения

Оккупанты готовят провокацию, причинив аварию на Запорожской АЭС с выбросом радиации — "Энергоатом"