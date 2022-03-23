Ад вокруг Тростянца: оккупанты не пускают спасателей потушить масштабный пожар

В Сумской области Тростянецкая громада и Тростянец остается районом, который больше всего страдает от действий оккупантов.

Ночь в Сумской области прошла неспокойно – всю ночь из-за вражеских артобстрелов горело предприятие в Тростянце. Оккупанты до сих пор не пускают спасателей потушить масштабный пожар.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине. Ад вокруг Тростянца — всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы. В результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар потушить невозможно. Орки не пускают ГСЧС погасить огонь", — написал он.

Стоит отметить, что в ночь на 23 марта в Тростянце вспыхнул масштабный пожар, который не могут тушить из-за обстрелов и уличных боев. В Сумской области Тростянецкая громада и Тростянец остается районом, который больше всего страдает от действий оккупантов. Там россияне убивают мирных людей, во многих населенных пунктах нет электро- и водоснабжения.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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