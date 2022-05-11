"Ад, сошедший на землю": российские войска бьют по "Азовстали" из артиллерии и авиации (видео)

"Ад, сошедший на землю": российские войска бьют по "Азовстали" из артиллерии и авиации (видео)

Российские войска 11 мая дальше пытаются уничтожить украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Так, оккупанты наносят по заводу артиллерийские и ракетные удары.

Атаки оккупантов на "Азовсталь" зафиксировали на видео.

"В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Соответствующие кадры вражеских атак опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. "Азовсталь". Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, операция по деблокированию украинских военных с завода "Азовсталь" требует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям.

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