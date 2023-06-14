Адама Делимханова попытались "закобзонить" в Украине: что известно о прихвостне Кадырова и его состоянии

14 июня появились сообщения о возможном ранении или убийстве на территории Украины депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

Утром 14 июня в Сети появилась информация о том, что на войне против Украины получил ранение депутат Госдумы РФ и "правая рука" главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Некоторые Telegram-каналы даже сообщали о якобы ликвидации оккупанта.

В среду утром военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, сообщил, что благодаря действиям разведчиков подразделения "Бандерлоги" украинских сил специальных операций Адама Делимханова удалось уничтожить ударом по месту дислокации россиян в оккупированном Приморске Запорожской области.

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Он пишет, что украинская разведка работала в поисках скопления вражеской техники, а здесь такой кортеж на внедорожниках — руководство подразделения Ахмат.

На фоне таких данных в информационном пространстве террориста произошел настоящий хаос в попытках опровергнуть гибель Адама Делимханова.

Так, Кадыров написал в Telegram, что ему не удалось связаться с Делимхановым, и попросил украинскую сторону предоставить ему информацию о местонахождении Делимханова.

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В то же время глава российской Думы Вячеслав Володин убеждает, что общался с Делимхановым, который "жив и здоров".

Командир чеченского отряда специального назначения "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Делимханов "живее всех живых и сейчас находится в Чечне".

ТСН.ua рассказывает, что известно о соратнике Кадырове Адаме Делихманове и попытается разобраться, что же на самом деле произошло.

Предатель Ичкерии и прихвостень Кадырова с депутатским мандатом

53-летний Адам Делимханов занимался снабжением и торговлей автомобилями в начале 1990-х. Согласно информации СМИ, во времена Ичкерии он возил Салмана Радуева, полевого командира. Однако, после начала Второй чеченской войны, он перешел на сторону Москвы и присоединился к Службе безопасности Ахмату Кадырову, первому президенту пророссийской Чечни.

В 2006 году он занимал должность заместителя главы правительства Чеченской республики, а с 2007 года – представляет Чечню в нижней палате российского парламента после того, как его впервые избрали в Госдуму. В декабре 2012 года депутат той же Думы Алексей Журавлев рассказывал, что во время потасовки с Делимхановым в помещении парламента у чеченского депутата выпал золотой пистолет. Однако депутатам страны-террориста, пожалуй, это разрешено, ведь никаких последствий для кадыровца это не имело.

В октябре прошлого года Владимир Зеленский внес Делимханова в санкционный список лиц, причастных к вторжению в Украину.

В начале июня 2023 г. произошел публичный конфликт между Адамом Делимхановым и Евгением Пригожиным — после того, как владелец ППК "Вагнер" раскритиковал эффективность чеченских наемников и батальона Ахмат. Делихманов ответил на это в видеообращении, обнародованном у себя в соцсетях в четверг, 1 июня.

Тогда же Делимханов позвал Пригожина на "стрелку". Он заявил о неоправданно больших потерях ПИК "Вагнер" в ходе непрофессиональных боев.

Ты стал уже блоггером и на весь мир кричишь, что у нас проблемы. Мы все знаем, сколько людей ты положил в направлении Бахмута за 8 месяцев», — сказал соратник Кадырова.

Он также не согласен с критикой кадыровцев и звучавшей со стороны Пригожина минобороны РФ.

Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, назначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим”, — заявил соратник Кадырова.

Международные преступления и охота на представителей ЛГБТ

5 апреля 2009 года начальник полиции столицы ОАЭ Дубай генерал Дахи Хальфан Тамим назвал Адама Делимханова одним из четырех подозреваемых в причастности к убийству экс-командира чеченского батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Сам обвиняемый категорически отрицал свою вину привычным "меня там не было".

Не обошлось, очевидно, без Делимханова и по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Журналисты-расследователи из Медиазоны и The Scanner Project нашли доказательства телефонных разговоров между осужденными и кадыровцем за несколько дней до убийства. Таким образом, Делимханов имеет опосредованную причастность по меньшей мере к двум громким расправам.

Еще один скандал разразился осенью 2019 года на встрече с чеченской диаспорой в Москве, когда Делимханов призвал обнаруживать по всему миру чеченцев, имеющих образ жизни, который "позорит чеченский народ". Речь идет о представителях ЛГБТ-сообщества.

«Я говорю вам, живущим в Европе, в Америке, Канаде — остановите таких людей! По закону с нашими традициями и обычаями решите их вопросы», — цитировала его российская «Новая газета».

Учитывая все, о чем указано выше, абсурдно то, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Делимханова высшей наградой страны — Золотой звездой Героя России.

"ТикТок-воин" и пребывание в Украине

Адам Делимханов был среди террористов, отправившихся из Чечни воевать в Украину. Самыми громкими были его заявления об уничтоженном боями Мариуполь, зачисткой которого, по словам Кадырова, лично руководил Делимханов.

21 апреля дон-дон выложил видео из Мариуполя, на котором Адам Делимханов в окружении военных на фоне горящего здания заявил, что "спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя, можно сказать, завершена".

Также Делимханов отметился видеосъемками с допросами украинских военнопленных.

Проявил себя Делимханов и в роли "блогера" — регулярно записывал постановочные видео с военными, на которых они якобы участвуют в боевых действиях. Именно за эти ролики в Украине чеченские подразделения прозвали "ток-войсками".

Жив или мертв: последние обновления

После всех сообщений, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его попавший под обстрел на оккупированных территориях его соратник Адам Делимханов "жив и здоров". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вбрасывания, но решил продемонстрировать всем, прежде всего, украинцам, в какой степени опустились их средства массовой информации», — написал он.

Также Кадыров опубликовал фото, где он якобы вместе со своими соратниками Адамом Делимхановым, Магомедом Даудовым и Ахмедом Дудаевым стоят на фоне какой-то карты. Когда сделана фотография неизвестно.

Кадыров опубликовал пост о том, что Делимханов нашелся/Telegram

Украинская сторона официально эту информацию пока не комментировала. В целом о судьбе депутата-террориста Делимханова пока неизвестно, однако российская пропагандистская машина изо всех сил пытается показать "неуязвимость" своих высокопоставленных преступников.

Напомним, ранее уже ряд российских террористов и пропагандистов приближенных к Кремлю "получили свои билеты на концерт в Кобзон". Среди них:

Вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь русского философа и идеолога "рашизма" Александра Дугина Дарья.

В сентябре прошлого года в России в возрасте 68 лет скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Из-за чего именно при каких обстоятельствах — не сообщалось.

9 ноября, российские пропагандисты сообщили, что одиозный коллаборант, "заместитель" гауляйтера оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

2 апреля 2023 года российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В сети показали момент взрыва в кафе, где погиб пропагандист Татарский. Также появилось фото девушки, которая якобы подарила ему статуэтку со взрывчаткой.

В субботу, 6 мая 2023 года, близ города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

13 июня 2023 года ВСУ уничтожили начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.

Это далеко не весь перечень.

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