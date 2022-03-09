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Adidas уже предупредил россиян о закрытии своих магазинов: названа дата

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Adidas уже предупредил россиян о закрытии своих магазинов: названа дата

Adidas осуждает все формы насилия РФ в Украине.

Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas закрывает магазины в России и останавливает онлайн торговлю своей продукцией в связи с циничным нападением РФ на Украину.

Об этом сообщается на сайте спортивного бренда.

Онлайн-приложение перестанет работать с 9 марта, а вот магазины закроются после 13 марта.

"Как компания мы решительно осуждаем все формы насилия и проявляем солидарность с теми, кто требует мира", — заявил во вторник представитель Adidas.

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К слову, спортивные бренды Nike и Puma также недавно объявили о закрытии своих магазинов в России.

На прошлой неделе Adidas объявил о прекращении сотрудничества с Российским футбольным союзом.

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