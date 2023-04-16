Админ Telegram-канала, писавший о раздаче повесток в Луцке, получил приговор суда – как его наказали

В начале апреля в Луцке был задержан администратор Telegram-канала, который сообщал о раздаче повесток в городе.

В Луцке осудили 34-летнего администратора Telegram-канала, который сообщал о раздаче повесток в городе – его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку.

Об этом говорится в сюжете канала "Аверс".

По данным следствия, мужчина создал телеграмм-канал "Где повестки? Луцк/Волынская область". Там он размещал информацию о местах и времени вручения повесток, мешая военным комиссарам в своевременном комплектовании Вооруженных сил Украины личным составом в условиях военного положения. Это также позволяло уклоняющимся избежать призыва в украинскую армию.

"Во время санкционированного судом обыска в доме мужчины обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которая использовалась для незаконной деятельности", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе женщины "отбивали" прохожего от работников ТЦК (видео).

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