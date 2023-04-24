Администрация Байдена боится последствий, если контрнаступление ВСУ не удастся

Контрнаступление, не оправдавшее ожиданий, также заставит союзников в иностранных столицах задуматься, сколько еще они могут помогать Киеву.

Администрация Байдена "тихо готовится" к тому, что если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри Штатов и союзники за рубежом будут утверждать, что Вашингтон "тоже не справился".

Об этом сообщает Politico.

Публично администрация Джо Байдена заявила о непреклонной поддержке Украины, пообещав снабжать ее оружием и оказывать финансовую помощь. Но если контрнаступление ВСУ принесет "ограниченные достижения", американские чиновники частно выразили опасения, что они столкнутся "с двуглавым монстром, атакующим их с "ястребиной" и "голубиной" сторон спектра".

Одна сторона в Вашингтоне скажет, что Украина могла бы преуспеть, если бы администрация дала Зеленскому все, что он просил, а именно ракеты большей дальности, истребители и больше средств ПВО. Другая сторона будет утверждать, что недостатки Украины доказывают, что она не может полностью вытеснить Россию из своей территории.

Это даже не учитывает реакции союзников Америки, главным образом в Европе, которые могут считать мирные переговоры между Украиной и Россией более привлекательным вариантом, если Киев не сможет доказать, что победа не за горами.

Внутри администрации Байдена чиновники подчеркивают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление ВСУ удалось. Но закрытой дверью администрация волнуется о том, чего на самом деле может достичь Украина. США предполагают, что Украина может добиться определенного прогресса на юге и востоке, но не сможет повторить успех в прошлом году.

"Есть убеждение, что Киев готов рассмотреть возможность корректировки своих целей и более скромную цель, которую легче было бы продать как победу", – говорится в статье.

"Если контрнаступление не пойдет хорошо, администрация Байдена должна обвинять себя в том, что задержала определенные типы вооружений и помощь в то время, когда это было наиболее необходимо", — сказал Курт Волкер, спецпредставитель по Украине во время президентства Трампа.

Успех на поле боя или переговоры

Контрнаступление, не оправдавшее ожиданий, также заставит союзников в иностранных столицах задуматься, сколько еще они могут помогать, если победа Киева будет удаляться.

"Если Украина не может выиграть на поле боя, неизбежно возникает вопрос о том, пора ли прекратить боевые действия путем переговоров", — сказал Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям. "Это (боевые действия. – Ред.) дорого, у нас заканчиваются боеприпасы, у нас есть другие непредвиденные обстоятельства по всему миру, к которым нужно готовиться".

Байден и его главные помощники публично отмечали, что Зеленский должен начинать мирные переговоры только тогда, когда он будет готов. Но Вашингтон также уведомил Киев о некоторых политических реалиях: в какой-то момент, особенно когда республиканцы контролируют Палату представителей, темпы помощи США, вероятно, замедлятся.

Украинское контрнаступление: последние новости

В Сети активно обсуждают, что Украина активно готовится к контрнаступлению, которое якобы должно было начаться весной, однако немного задерживается.

По информации The Washington Post, Украина отложила весеннее контрнаступление.

В Минобороны Украины, комментируя предстоящее контрнаступление, заявили, что "определенные действия уже происходят"

ТСН.ua собрал подробности, ключевые заявления власти и мнения экспертов о том, могут ли ВСУ перенести весеннее контрнаступление.

По мнению журналистов Foreign Policy, первые 24 часа контрнаступления станут решающими.

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