Администрация Байдена рассекретила информацию о помощи Украине в разработке дронов — NYT

Усилия по использованию беспилотников начались после первого контрнаступления украинских сил осенью 2022 года

Администрация Байдена рассекретила новые детали о поддержке Украины в разработке беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Американские чиновники сообщили о значительных инвестициях в украинскую индустрию беспилотников. Эти инвестиции помогли Украине начать и масштабировать производство БПЛА, которые сейчас имеют большое влияние на ход войны. Эта поддержка все время оставалась "в тени".

Согласно сообщению, Соединенные Штаты помогали Украине в разработке нового поколения беспилотных летательных аппаратов. Также указано, что инновации в украинской индустрии беспилотников уже признаны трансформационными.

Известно, что США выделили значительные деньги для стимулирования производства БПЛА в Украине.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, отметили, что эта поддержка имеет "реальное стратегическое влияние" на войну.

"Мы видели, как БПЛА становятся все более центральным элементом борьбы в Украине и будут являться центральным элементом всех будущих боев", — заявил Салливан.

Соединенные Штаты выделили финансирование для поддержки украинских производителей беспилотников и закупки необходимых запчастей. Кроме того, по информации источников, США направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы беспилотных систем.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью на этой неделе заявил, что его ведомство поддерживало программу беспилотников в Украине.

"Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только в обмене разведданными, но и в поддержке некоторых систем, которые оказались настолько эффективными", — заявил глава ЦРУ.

Салливан отметил, что усилия по использованию беспилотников началось после первого контрнаступления украинских сил осенью 2022 года и значительно активизировалось во время подготовки ко второму контрнаступлению. Администрация Байдена помогает как финансово, так и через налаживание связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

"Прошлой осенью Пентагон выделил 800 миллионов долларов на производство беспилотников в Украине, которые были использованы на закупку компонентов для беспилотников и финансирование производителей дронов. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в сентябре президент Байден заявил, что еще 1,5 миллиарда долларов будет направлено на украинскую индустрию беспилотников", — говорится в сообщении.

Американские официальные лица заявили, что эти инвестиции сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными. Они подчеркнули роль морских беспилотников, которые уничтожили четверть Черноморского флота России, и дронов, которые помогли замедлить продвижение российских войск на востоке Украины.

"Господин Салливан сказал, что стремление построить украинскую индустрию беспилотников дало «бесценные уроки», которые администрация Байдена начала интегрировать в собственную оборонную промышленность Америки", — говорится в статье.

Напомним, ранее Байден заверил, что у американского Конгресса достаточно возможностей, чтобы помощь Украине не останавливалась.

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