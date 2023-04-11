Администрация Байдена сосредоточилась на усилении украинского ПВО – The Hill

Вашингтон планирует увеличить объемы и финансирование для Украины.

Администрация президента США Джо Байдена решила сосредоточиться на усилении украинской системы ПВО.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на анонимный источник в Белом доме.

Источник издания сообщает, что в администрации Байдена считают приоритетом наращивание украинской системы ПВО.

"Начиная с осени прошлого года [2022] мы постоянно ставим приоритет системам противовоздушной обороны и укреплению возможностей ПВО Украины", – сказал чиновник.

Издание отмечает, что в слитых документах, якобы принадлежащих Пентагону, указывается, что украинские ресурсы ПВО могут иссякнуть в мае 2023 года. Эта новость "застала врасплох" американское руководство.

Старший научный сотрудник по внешней политике Майкл О'Генлон, специализирующийся на оборонной стратегии в Институте Брукингса, отметил, что Вашингтону предстоит увеличить объем и финансирование для Украины.

Отметим, что 4 апреля Министерство обороны США объявило, что предоставит до $500 млн на новое оружие для Украины. В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot и дополнительные боеприпасы для комплексов NASAMS.

Напомним, ранее сообщалось, что в комитете по разведке Палаты представителей США считают, что утечка секретных документов Министерства обороны по поводу российской агрессии могут иметь фатальные последствия для украинцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретной информации.

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