"Администрация горит районная!": опубликован перехват ГУР о ситуации на Белгородщине

Местный житель сообщает знакомому о попадании в один из кабинетов райадминистрации на Грайворонском направлении, из-за чего начался пожар.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор с Грайворонского района Белгородской области России, в котором гражданский извещает о прилете в администрацию района.

ГУР обнародовал перехват 14 марта.

Местный житель сообщает знакомому о попадании в один из кабинетов, из-за чего начался пожар.

"Администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетела", – говорит россиянин.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — подытожили в ГУР.

Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных сУкраиной населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

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