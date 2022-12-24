"Администрация ЛНР" сбежала из Сватового, ВСУ все ближе — Гайдай

От Сватова до Кременной успех на стороне Сил обороны Украины.

Украинские военные приблизились к Сватово Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА региона Сергей Гайдай.

"Пока все стабильно. Отражали наступления и в Стельмаховке, и в Белогоровке. Оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты, которые были недавно оккупированы. По Невскому и Макеевке стреляют постоянно. Иногда и танки пытаются где-то прорваться. Могу сказать, что из Сватового "администрация" так называемых "ЛНР" уехала в Луганск", — отметил Гайдай.

Ситуация в Луганской области

В начале декабря Вооруженным силам Украины удалось взять под огневой контроль ключевую автомагистраль, ведущую от Кременной к Сватовому и дальше на север.

Ранее эксперты Института изучения войны заявили, что ВС РФ теряет способность наступать и ожидают прорыва ВСУ в Луганской области. Оккупационные формирования все больше деградируют, а высокий уровень дезертирства делает невозможным дальнейшее продвижение на востоке Украины.

Кроме того, специалисты ISW выразили мнение, что ВСУ перережут поставки ВС РФ, если захватят трассу "Сватово-Кременная". Части российской 1-й гвардейской танковой армии и 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии готовятся удерживать позиции в Сватово.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, российские войска не смогут оборонять север Луганщины и вынуждены будут зимовать на Донбассе в границах до 24 февраля.

По прогнозам Гайдая, к Новому году украинские войска освободят Сватово или Кременную, а всю Луганщину удастся деоккупировать в 2023 году. Но это будет нелегко.

Оккупанты "сдаются" в плен, а затем обстреливают ВСУ - Сергей Гайдай

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