Адмирал НАТО назвал количество потерь войск КНДР в войне против Украины

Военный заявил, что за привлечение КНДР военных к войне России против Украины несут ответственность как Россия, так и Пекин.

Привлечение северокорейских военных к войне России против Украины является "стратегической ошибкой". Армия Северной Кореи показывает низкую эффективность и несет большие потери.

Об этом сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр изданию Chosun.

После встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе адмирал заявил, что "координация между российскими и северокорейскими войсками практически невозможна".

Он добавил, что из около 11 000 солдат КНДР, направленных в Курскую область России, треть была ранена или убита. В то же время Россия использует эти войска неэффективно из-за языкового барьера, отсутствия координации и их размещения на невыгодных позициях.

"Северная Корея открыто дает оружие России, и Россия также предоставляет оружие Северной Корее. Это создает проблему не только для Южной Кореи, но и для Соединенных Штатов, имеющих войска, размещенные на Корейском полуострове", — заявил адмирал.

Военный НАТО выразил удивление тем, что КНДР, которая считается одной из наиболее изолированных стран мира, стала участником войны в Европе. Он отметил, что это "огромное изменение".

"Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион теперь внезапно соединился с европейским театром способа, о котором никто не думал, что это имеет огромные последствия", — отметил Бауэр.

Он заявил, что за вовлечение северокорейских военных в войну России против Украины несут ответственность как Россия, так и Пекин.

"Особенно учитывая, что не только Россия, нуждающаяся в боеприпасах и ракетах, но и Китай сделали это принципиально возможным", — заявил адмирал.

Хотя Китай не снабжает оружие России напрямую, но оказывает существенную поддержку ее военно-промышленному комплексу. Бауэр отметил необходимость для НАТО дать "объединенный сильный ответ".

"Мы четко дали понять Китаю: он не может одновременно выбирать обе стратегии", – резюмировал Бауэр.

Он добавил, что Пекин не может одновременно поддерживать устав ООН и пытаться сохранять хорошие отношения с Западом и одновременно "способствовать разжиганию войны в Европе".

Напомним, аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области.

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