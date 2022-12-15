Адмирал Великобритании назвал причину, указывающую, что Россия проигрывает войну против Украины

В оккупационных войсках не хватает боеприпасов, что оказывает влияние на результаты войны.

Адмирал Великобритании Тони Радакин уверен, что Россия проигрывает войну против Украины. Оккупационные войска терпят поражение во всех военных целях.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, передает Financial Times.

По его убеждению, чем дальше Россия будет продолжать эту войну, тем хуже будет для нее самой. Он добавил, что в оккупационных войсках не хватает боеприпасов, что влияет на исход войны.

"Россия проигрывает, свободный мир выиграет, а война в Украине станет лишь тяжелее для сил Москвы, поскольку им не хватает боеприпасов...РФ потерпела поражение и терпит поражение во всех своих военных целях", — заявил Радакин.

Британский адмирал подчеркнул, что общая поддержка Украины западными партнерами дала послание другим диктаторским режимам.

"Это принесло настоящую победу в нашей досягаемости и направило мощное сообщение другим авторитарным государствам. Плохая новость же заключается в том, что противостояние этим угрозам требует дополнительных инвестиций", — отметил он.

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Когда ВСУ полностью освободят Украину: прогноз

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан предполагает, что выход на границы 1991 года и полная деоккупация Украины состоятся в конце зимы или начале весны 2023 года. После этого, считает эксперт, Украина вступит в НАТО.

Еще один военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война России против Украины может завершиться весной 2023 года, а именно — в марте.

Сам Путин заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Однако эксперты объясняют его слова тем, что диктатор блефует и хочет договориться с Западом.

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