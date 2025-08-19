- Дата публикации
Адская "бавовна" на Луганщине: дроны СБУ уничтожили боеприпасы россиян (фото)
Дальнобойные дроны СБУ взорвали склады боеприпасов на временно оккупированной Луганщине.
В ночь на 19 августа дальнобойные дроны СБУ нанесли удары по складам боеприпасов во временно оккупированном Белокуракино Луганской области и взорвали их.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Населенный пункт расположен на стратегически важной железнодорожной ветке, по которой Россия поставляет боеприпасы на фронт, в частности на Покровское направление.
По предварительным данным, было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий, после чего возник масштабный пожар. Инцидент подтвержден международным сервисом мониторинга пожаров FIRMS.
Таким образом, противник потерял сразу два склада боеприпасов, что существенно усложнит его логистику на передовой.
Напомним, ранее БпЛА взорвали мост на Брянщине в РФ. Также горела нефтебаза в Сочи в районе курорта Адлер, в огне — цистерны с топливом.
ГУР получило исчерпывающие данные о новейшем атомном подводном российском крейсере «Князь Пожарский».