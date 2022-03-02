Адская эвакуация: вагоны из Киева практически берут штурмом

Люди оставляют личные вещи, лишь бы зайти в вагон.

С женским визгом, детским плачем, мужским криком – в бесплатные эвакуационные вагоны на западную Украину пытаются взять максимальное количество женщин и детей, но у входов в вагоны страшная давка, мужчин из поезда выгоняют.

Люди не успевают загружать вещи, некоторые чемоданы просто выбрасывают. Пассажиры опасаются быть зажатыми или просто не попасть на поезд. Сложнее всего эвакуировать детей с инвалидностью.

Некоторые люди не могут уехать уже несколько дней.