"Адская кухня": в Запорожье взорвалось в кафе, где питались российские офицеры — Федоров

Рядом с заведением питания находился склад боеприпасов.

Во временно оккупированном селе Конские Роздоры в Пологовском районе Запорожской области прогремели взрывы в заведении питания, куда наведывались российские офицеры.

Об этом сообщил в воскресенье, 3 сентября, мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, местный предприниматель в помещении бывшего детского сада вел двойной бизнес: основной зал превратил в кафе, куда приходили питаться оккупанты, а в хозяйственных помещениях разрешил им хранить боеприпасы.

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“Детонировало более полутора часа. Пламя перекинулось на два КамАЗа рашистов и технику коллаборантов”, — говорится в сообщении.

Напомним, ставленник российских оккупантов в Запорожской области Евгений Балицкий решил вернуть жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии фронта. Таким образом россияне надеются "живым щитом" из гражданских замедлить контрнаступление ВСУ.

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