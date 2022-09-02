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Адская ночь для оккупантов: ВСУ ударили по двум вражеским объектам в Мелитополе (видео)

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Адская ночь для оккупантов: ВСУ ударили по двум вражеским объектам в Мелитополе (видео)

Скриншот с видео

ВСУ точно ударили по оккупантам.

Вооруженные силы Украины в ночь на 2 сентября ударили по двум объектам российских оккупантов в Мелитополе. Среди них — склад боеприпасов в районе аэродрома, который россияне в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", — написал он.

Относительно второго удара ВСУ информация уточняется.

Напомним, ночью российская армия ударила по Холодногорскому району Харькова.

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

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