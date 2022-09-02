Адская ночь для оккупантов: ВСУ ударили по двум вражеским объектам в Мелитополе (видео)

Вооруженные силы Украины в ночь на 2 сентября ударили по двум объектам российских оккупантов в Мелитополе. Среди них — склад боеприпасов в районе аэродрома, который россияне в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", — написал он.

Относительно второго удара ВСУ информация уточняется.

Напомним, ночью российская армия ударила по Холодногорскому району Харькова.

Возле Мелитополя "хлопок" на складах оружия оккупантов

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